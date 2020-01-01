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Астрономический вечер на Башне: малые объекты Солнечной системы

Астрономический вечер на Башне: малые объекты Солнечной системы

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

12 августа
среда
20:00
Музей кошек "Мурариум"

О событии

Астрономический вечер на Башне: малые объекты Солнечной системы. 

12 августа Музей кошек «МУРАРИУМ» готовит для Вас атмосферное мероприятие — Астрономический вечер на Башне.  Это не просто наблюдение за звёздами через телескоп, но еще и познавательная лекция и завораживающий вид на вечерний Зеленоградск и закат над Балтийским морем. 

В этот раз мы «отправимся в путешествие» по Солнечной системе, чтобы узнать о её малых объектах — астероидах, кометах и других небесных странниках.

 Программа вечера:

  • Наблюдение за звёздами через телескоп (скрещиваем пальчики, чтобы непредсказуемая погода Прибалтики порадовала ясным небом). Если небо будет закрыто облаками, мы не останемся без впечатлений — вместо звёзд полюбуемся городскими огоньками и морским горизонтом.
  • Согревающий чай/кофе, чтобы вечер был ещё приятнее.
  • Панорамный вид на море и Зеленоградск — город, погружающийся в вечернюю тишину, и солнце, садящееся за морской горизонт.
  • Лекция от Александра Сергеевича Теплякова, научного сотрудника лаборатории астрофизики и космологии БФУ им. И. Канта.

Начало: 12 августа в 20:00.

*Дети до 14 лет могут посетить мероприятие только в сопровождении взрослых.

**Места крайне ограничены — приобретайте билеты заранее.

Адрес: Музей кошек «МУРАРИУМ» (Зеленоградск, ул.Саратовская,2а).

 До встречи на вершине Башни, среди звёзд и космических историй! 