Дата и место
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12 августа
среда
|20:00
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Астрономический вечер на Башне: малые объекты Солнечной системы2026-08-12T20:00:00.000+02:00
О событии
Астрономический вечер на Башне: малые объекты Солнечной системы.
12 августа Музей кошек «МУРАРИУМ» готовит для Вас атмосферное мероприятие — Астрономический вечер на Башне. Это не просто наблюдение за звёздами через телескоп, но еще и познавательная лекция и завораживающий вид на вечерний Зеленоградск и закат над Балтийским морем.
В этот раз мы «отправимся в путешествие» по Солнечной системе, чтобы узнать о её малых объектах — астероидах, кометах и других небесных странниках.
Программа вечера:
- Наблюдение за звёздами через телескоп (скрещиваем пальчики, чтобы непредсказуемая погода Прибалтики порадовала ясным небом). Если небо будет закрыто облаками, мы не останемся без впечатлений — вместо звёзд полюбуемся городскими огоньками и морским горизонтом.
- Согревающий чай/кофе, чтобы вечер был ещё приятнее.
- Панорамный вид на море и Зеленоградск — город, погружающийся в вечернюю тишину, и солнце, садящееся за морской горизонт.
- Лекция от Александра Сергеевича Теплякова, научного сотрудника лаборатории астрофизики и космологии БФУ им. И. Канта.
Начало: 12 августа в 20:00.
*Дети до 14 лет могут посетить мероприятие только в сопровождении взрослых.
**Места крайне ограничены — приобретайте билеты заранее.
Адрес: Музей кошек «МУРАРИУМ» (Зеленоградск, ул.Саратовская,2а).
До встречи на вершине Башни, среди звёзд и космических историй!