Дата и место
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3 июля
пятница
|11:00
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посёлок Свободное
О событии
Соревнования по конному спорту «Летний турнир по выездке». Приглашаем всех желающих на соревнования, где грация лошадей встретится с мастерством всадников!
Что вас ждёт:
- Увлекательные тесты разной сложности
- Профессиональные судьи и честная борьба
- Атмосфера радости и уюта
- Возможность увидеть лучших всадников региона
Дата: 03 июля 2026. Время: Начало в 11.00
Место: Гурьевский район, п.Свободное ( ориентир гостевой дом Охота)
Вход свободный!
Приходите всей семьёй, будет интересно и детям, и взрослым. Не забудьте пригласить друзей — вместе веселее!
Ждём вас на турнире!