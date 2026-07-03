Фестивали, праздники
Соревнования по конному спорту

Соревнования по конному спорту

Отдохнуть компанией На свежем воздухе Культурный отдых
0+

Дата и место

3 июля
пятница
11:00
посёлок Свободное

О событии

Соревнования по конному спорту «Летний турнир по выездке». Приглашаем всех желающих на соревнования, где грация лошадей встретится с мастерством всадников!

Что вас ждёт:

  • Увлекательные тесты разной сложности
  • Профессиональные судьи и честная борьба
  • Атмосфера радости и уюта 
  • Возможность увидеть лучших всадников региона

Дата: 03 июля 2026. Время: Начало в 11.00

Место: Гурьевский район, п.Свободное ( ориентир гостевой дом Охота) 

Вход свободный! 

Приходите всей семьёй, будет интересно и детям, и взрослым. Не забудьте пригласить друзей — вместе веселее!

Ждём вас на турнире!

Это событие в СМИ

Анонсы
Русские забавы и симфонические концерты: 7 многообещающих мероприятий уик-энда со свободным входом

Русские забавы и симфонические концерты: 7 многообещающих мероприятий уик-энда со свободным входом

Читать