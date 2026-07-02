Музыкальный вечер в баре «Лес»

Дата и место
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4 июля
суббота
|17:00
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Бар «Лес»
О событии
Вы когда-нибудь задумывались, что такое «Танцующий лес» на Куршской косе?
Это не просто туристический бренд. Это 600 уникальных сосен, которые вопреки законам биологии растут петлями. Ученые спорят о причинах (гусеницы, ветер, магнитное поле), но истина только одна: это место имеет свой пульс.
В субботу, 4 июля, мы берем этот пульс в свои руки.
Я, Horoska, и мой муж Source, превращаем бар «Лес» в Светлогорске в резиденцию для этого феномена. Мы объединили наше видение электронной музыки, чтобы создать сет, вдохновленный ветром Балтики и пластикой искривленных стволов.
Это не рейв. Это сессия звуковой терапии для тех, кто устал от прямой линии.
Line Up:
- SOURCE
- HOROSKA
Ждем вас в баре «Лес». Будем танцевать так, как умеют только деревья красиво и без правил.