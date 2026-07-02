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Музыкальный вечер в баре «Лес»

Музыкальный вечер в баре «Лес»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
18+

Дата и место

4 июля
суббота
17:00
Бар «Лес»

О событии

Вы когда-нибудь задумывались, что такое «Танцующий лес» на Куршской косе?

Это не просто туристический бренд. Это 600 уникальных сосен, которые вопреки законам биологии растут петлями. Ученые спорят о причинах (гусеницы, ветер, магнитное поле), но истина только одна: это место имеет свой пульс.

В субботу, 4 июля, мы берем этот пульс в свои руки.

Я, Horoska, и мой муж Source, превращаем бар «Лес» в Светлогорске в резиденцию для этого феномена. Мы объединили наше видение электронной музыки, чтобы создать сет, вдохновленный ветром Балтики и пластикой искривленных стволов.

Это не рейв. Это сессия звуковой терапии для тех, кто устал от прямой линии.

Line Up:

  • SOURCE
  • HOROSKA

Ждем вас в баре «Лес». Будем танцевать так, как умеют только деревья красиво и без правил.

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