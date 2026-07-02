Дата и место
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4 июля
суббота
|10:00
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Летний субботник на руинах кирхи Меляукена в Залесье2026-07-04T10:00:00.000+02:00
О событии
Летний субботник на руинах кирхи Меляукена в Залесье!
В субботу, 4 июля, приглашаем всех неравнодушных к судьбе исторических памятников Калининградской области принять участие в выезде на знаменитую «прусскую базилику» в поселке Залесье!
За последние годы калининградцы заметно преобразили руины кирхи Меляукена. В этом помогли Русская Православная Церковь, агропромышленный холдинг «Залесье», Правительство Калининградской области, координатор от местного сообщества Катя Кутикова и, конечно, «Хранители руин». Благодаря их усилиям забытая развалина стала прекрасным образцом эстетики руин.
В 2024 году в преображенных руинах прошел концерт фестиваля «Кантата» — он стал ярким завершением большого созидательного труда калининградцев.
Но создать эстетику руин — только половина дела: ее важно поддерживать. Именно этим мы и займемся в ближайшую субботу! Присоединяйтесь — будет здорово!
- Сбор у кирхи в 10:00
- Форма одежды: рабочая (ориентируйтесь на прогноз погоды)!
- На выезде будет организовано горячее питание, но захватите с собой термосы с чаем, воду, перекусы и свою посуду.
- Перчатки и инвентарь предоставим, но если у вас есть садовые лопатки, шпатели, метлы, щетки, тачки, ведра, лопаты, грабли, и вы сможете взять их с собой — будет здорово!
- Если вы ищете попутчиков — пишите в комментариях под постом!
Специально для волонтеров после работы состоится интересная экскурсия по объекту.
Если есть вопросы по мероприятию, пишите Хранителям руин.
Не забывайте, что работу Хранителей можно поддержать пожертвованием. Мы будем рады любой сумме!
До встречи!