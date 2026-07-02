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Фестиваль «Русские забавы» в Зеленоградске

Фестиваль «Русские забавы» в Зеленоградске

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Дата и место

5 июля
воскресенье
12:00
Площадь Роза Ветров, Зеленоградск

О событии

Уважаемые жители и гости города!

5 июля в 12:00 в Зеленоградске на площади «Роза ветров» состоится первый фестиваль исконно русских видов спорта «Русские забавы». Мероприятие пройдет в рамках празднования 80-летия образования Калининградской области. 

Приходите всей семьёй, участвуйте в программе и попробуйте свои силы в старинных русских играх и забавах, получите приз, а также поучаствуйте в тематических мастер-классах, посмотрите работы мастеров прикладного творчества, насладитесь выступлениями лучших коллективов Зеленоградска и Калининградской области. Вход на праздник свободный!

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