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Всероссийский теннисный турнир «Кубок Белфорт»

Всероссийский теннисный турнир «Кубок Белфорт»

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Расписание

5 июля
воскресенье
09:00
Бизнес-парк «Бэлфорт»
6 июля
понедельник
09:00
Бизнес-парк «Бэлфорт»

О событии

С 4 по 11 июля 2026 года на кортах Центра развития тенниса имени Александра Волкова в Калининграде состоится всероссийский турнир — Кубок БЭЛФОРТ, посвящённый 80-летию Калининградской области.

В соревнованиях примут участие игроки двух возрастных категорий:

  • младшая группа (11–15 лет)
  • старшая группа (15+).

Турнир первой категории объединит сильнейших игроков и станет одним из ключевых событий летнего теннисного сезона.

На протяжении недели на кортах центра пройдут напряжённые матчи, а зрители смогут почувствовать атмосферу настоящего большого тенниса.

Расписание:

  • начало игр отборочного этапа — 5 июля в 09:00;
  • жеребьёвка основного турнира проводится 5 июля в 17:00;
  • начало игр основного турнира — 6 июля в 09:00 часов

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