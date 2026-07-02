Расписание
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5 июля
воскресенье
|09:00
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Всероссийский теннисный турнир «Кубок Белфорт»2026-07-05T09:00:00.000+02:00
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6 июля
понедельник
|09:00
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Всероссийский теннисный турнир «Кубок Белфорт»2026-07-06T09:00:00.000+02:00
О событии
С 4 по 11 июля 2026 года на кортах Центра развития тенниса имени Александра Волкова в Калининграде состоится всероссийский турнир — Кубок БЭЛФОРТ, посвящённый 80-летию Калининградской области.
В соревнованиях примут участие игроки двух возрастных категорий:
- младшая группа (11–15 лет)
- старшая группа (15+).
Турнир первой категории объединит сильнейших игроков и станет одним из ключевых событий летнего теннисного сезона.
На протяжении недели на кортах центра пройдут напряжённые матчи, а зрители смогут почувствовать атмосферу настоящего большого тенниса.
Расписание:
- начало игр отборочного этапа — 5 июля в 09:00;
- жеребьёвка основного турнира проводится 5 июля в 17:00;
- начало игр основного турнира — 6 июля в 09:00 часов