Концерты
Концерты симфонического оркестра в Пионерском

Концерты симфонического оркестра в Пионерском

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Расписание

5 июля
воскресенье
14:00
Городской парк, Пионерский
19 июля
воскресенье
14:00
Городской парк, Пионерский

О событии

У нас отличные новости! Мы ждали этого целый год, и вот наконец-то настало время для настоящего музыкального праздника! Калининградский симфонический оркестр под управлением талантливого дирижёра Аркадия Фельдмана приглашает вас на концерт «Уличные мелодии»!

Второй год подряд выступления в рамках проекта «Уличные мелодии», проходят в Пионерском при содействии первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ларисы Швалкене.

  • Когда: 5 и 19 июля.
  • Где: Пионерский, городской парк.
  • Вход: свободный.

Наслаждайтесь живой музыкой под открытым небом в дружеской атмосфере! Это будет незабываемое событие, которое точно оставит яркие впечатления.

Приходите всей семьей и станьте частью этого музыкального праздника

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