Концерты симфонического оркестра в Пионерском

Расписание
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5 июля
воскресенье
|14:00
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Концерты симфонического оркестра в Пионерском2026-07-05T14:00:00.000+02:00
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19 июля
воскресенье
|14:00
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Концерты симфонического оркестра в Пионерском2026-07-19T14:00:00.000+02:00
О событии
У нас отличные новости! Мы ждали этого целый год, и вот наконец-то настало время для настоящего музыкального праздника! Калининградский симфонический оркестр под управлением талантливого дирижёра Аркадия Фельдмана приглашает вас на концерт «Уличные мелодии»!
Второй год подряд выступления в рамках проекта «Уличные мелодии», проходят в Пионерском при содействии первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ларисы Швалкене.
- Когда: 5 и 19 июля.
- Где: Пионерский, городской парк.
- Вход: свободный.
Наслаждайтесь живой музыкой под открытым небом в дружеской атмосфере! Это будет незабываемое событие, которое точно оставит яркие впечатления.
Приходите всей семьей и станьте частью этого музыкального праздника