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Концерт симфонического оркестра в Романово

Концерт симфонического оркестра в Романово

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Дата и место

5 июля
воскресенье
18:00
посёлок Романово

О событии

5 июля в 18:00 на центральной площади поселка Романово состоится праздничный концерт Калининградского симфонического оркестра под руководством художественного руководителя Аркадия Фельдмана.

Зрителей ждет незабываемый вечер в компании виртуозных музыкантов, которые исполнят шедевры мировой классики и популярные мелодии.

Не упустите возможность стать частью этого знаменательного события и отметить юбилей нашей области вместе с нами.

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