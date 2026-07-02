Концерт симфонического оркестра в Романово

Дата и место
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5 июля
воскресенье
|18:00
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Концерт симфонического оркестра в Романово2026-07-05T18:00:00.000+02:00
О событии
5 июля в 18:00 на центральной площади поселка Романово состоится праздничный концерт Калининградского симфонического оркестра под руководством художественного руководителя Аркадия Фельдмана.
Зрителей ждет незабываемый вечер в компании виртуозных музыкантов, которые исполнят шедевры мировой классики и популярные мелодии.
Не упустите возможность стать частью этого знаменательного события и отметить юбилей нашей области вместе с нами.