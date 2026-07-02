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Концерты в микрорайонах

Концерты в микрорайонах

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Дата и место

4 июля
суббота
15:00
Калининград

О событии

В Центральном парке с 12:00 до 14:00 проведут интерактивную программу «Праздник детства». Фестивальные площадки в микрорайонах будут работать с 15:00 до 21:00. Программы пройдут на Лесном озере, в ДК «Чкаловский», в школах №48 и 57, а также на Летнем озере: 

  • 15.00-16.00 —Семейные спортивные площадки «Все вместе»; Молодежные площадки «Первый импульс»»;  Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству. 
  • 15.00-16.00 — Концертная программа детских творческих коллективов г. Калининграда. 
  • 16.00-21.00 — Концертная программа творческих коллективов города и области и приглашенных артистов. 
  • 17.00-17.40 — Чествование ветеранов  Калининграда (вручение медали «80 лет Калининграду),
  • 21.00 — Завершение работы фестивальных площадок

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