Концерты в микрорайонах

Дата и место
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4 июля
суббота
|15:00
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Калининград
О событии
В Центральном парке с 12:00 до 14:00 проведут интерактивную программу «Праздник детства». Фестивальные площадки в микрорайонах будут работать с 15:00 до 21:00. Программы пройдут на Лесном озере, в ДК «Чкаловский», в школах №48 и 57, а также на Летнем озере:
- 15.00-16.00 —Семейные спортивные площадки «Все вместе»; Молодежные площадки «Первый импульс»»; Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству.
- 15.00-16.00 — Концертная программа детских творческих коллективов г. Калининграда.
- 16.00-21.00 — Концертная программа творческих коллективов города и области и приглашенных артистов.
- 17.00-17.40 — Чествование ветеранов Калининграда (вручение медали «80 лет Калининграду),
- 21.00 — Завершение работы фестивальных площадок