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Концерт «Калининград поющий»

Концерт «Калининград поющий»

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6+

Дата и место

4 июля
суббота
16:00
Библиотека им. В.С. Высоцкого

О событии

В рамках празднования Дня города для гостей Библиотеки имени В. С. Высоцкого состоится праздничный концерт молодёжной группы «Кактусы». Музыканты подготовили насыщенную музыкальную программу, наполненную энергией и летним настроением.

Посетители услышат лучшие авторские песни из собственного репертуара коллектива, а также самые любимые, известные и зажигательные композиции легендарных советских и российских групп эпохи вокально-инструментальных ансамблей.

В программе прозвучат популярные песни таких знаменитых коллективов, как «Поющие гитары», «Весёлые ребята», «Браво», «Земляне», «Аккорд» и «Синяя птица».

Присутствующие смогут насладиться качественным живым звучанием, окунуться в тёплую творческую атмосферу праздника, получить заряд позитивных эмоций и отлично провести время в кругу друзей и единомышленников.

Выступление пройдёт на летней площадке библиотеки.

Тел. 67-29-11.

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