Концерт «Калининград поющий»

Дата и место
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4 июля
суббота
|16:00
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Библиотека им. В.С. Высоцкого
О событии
В рамках празднования Дня города для гостей Библиотеки имени В. С. Высоцкого состоится праздничный концерт молодёжной группы «Кактусы». Музыканты подготовили насыщенную музыкальную программу, наполненную энергией и летним настроением.
Посетители услышат лучшие авторские песни из собственного репертуара коллектива, а также самые любимые, известные и зажигательные композиции легендарных советских и российских групп эпохи вокально-инструментальных ансамблей.
В программе прозвучат популярные песни таких знаменитых коллективов, как «Поющие гитары», «Весёлые ребята», «Браво», «Земляне», «Аккорд» и «Синяя птица».
Присутствующие смогут насладиться качественным живым звучанием, окунуться в тёплую творческую атмосферу праздника, получить заряд позитивных эмоций и отлично провести время в кругу друзей и единомышленников.
Выступление пройдёт на летней площадке библиотеки.
Тел. 67-29-11.