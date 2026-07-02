Дата и место
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4 июля
суббота
|14:00
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Концерт у музея «Фридландские ворота»2026-07-04T14:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем на праздничный концерт в честь 80-летия Калининградской области!
Дорогие друзья! 4 июля в 14:00 на открытой территории Музея «Фридландские ворота» состоится большой праздничный концерт, посвященный юбилею нашего региона.
В этот день для вас выступят:
- Творческие коллективы Дома офицеров Балтийского флота;
- Вокальные и танцевальные ансамбли Центра добровольцев «Серебряный возраст»;
- Яркие артисты Калининграда и области.
Вас ждет насыщенная программа, душевная атмосфера и море позитивных эмоций на фоне исторических стен музея.
- Когда: 4 июля, начало в 14:00.
- Где: открытая территория Музея «Фридландские ворота», вход свободный
Приходите сами и зовите друзей! Отметим юбилей вместе!