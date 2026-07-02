Концерты
Концерт у музея «Фридландские ворота»

Концерт у музея «Фридландские ворота»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
0+

Дата и место

4 июля
суббота
14:00
Фридландские ворота

О событии

Приглашаем на праздничный концерт в честь 80-летия Калининградской области!

Дорогие друзья! 4 июля в 14:00 на открытой территории Музея «Фридландские ворота» состоится большой праздничный концерт, посвященный юбилею нашего региона.

В этот день для вас выступят:

  • Творческие коллективы Дома офицеров Балтийского флота;
  • Вокальные и танцевальные ансамбли Центра добровольцев «Серебряный возраст»;
  • Яркие артисты Калининграда и области.

Вас ждет насыщенная программа, душевная атмосфера и море позитивных эмоций на фоне исторических стен музея.

  • Когда: 4 июля, начало в 14:00.
  • Где: открытая территория Музея «Фридландские ворота», вход свободный

Приходите сами и зовите друзей! Отметим юбилей вместе! 

Это событие в СМИ

Туризм
Не только «Ростех Арена»: как в Калининграде будут праздновать День города (программа)

Не только «Ростех Арена»: как в Калининграде будут праздновать День города (программа)

Читать