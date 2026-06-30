Дата и место
|
3 июля
до 5 июля
|
Литературно-патриотический фестиваль «Калининградцы памяти верны»2026-07-03T10:00:00.000+02:00 2026-07-05T19:00:00.000+02:00
О событии
Литературно-патриотический фестиваль «Калининградцы памяти верны!» пройдёт в городских библиотеках в рамках празднования Дня города в Калининграде с 3 по 5 июля. В рамках фестиваля пройдут встречи с писателями и артистами, мастер-классы, краеведческие прогулки, концерты. В Центральном парке культуры и отдыха пройдёт интерактивно-познавательная программа «Янтарная мозаика». Организованный Калининградской централизованной библиотечной системой фестиваль призван сохранять и укреплять историческую память, хранящуюся в литературе и песнях, в нашем культурном наследии.
ПРОГРАММА 3 июля:
10.30:
- «Мой край родной»: открытие персональной выставки живописи художника-краеведа Марии Тулаевой. Возраст: 6+ (Детская библиотека №18, ул. Машиностроительная, 166);
- «Город сказок и легенд»: литературно-познавательная программа. Возраст: 0+ (Центральная детская библиотека им. С. В. Михалкова,ул. П. Морозова, 2);
11.00:
- «Это мой город»: встреча с писателем Екатериной Смолевой. Возраст: 0+ (Городская юношеская библиотека, ул. Гайдара, 87);
- «Вместе с городом — вместе с книгой»: встреча с калининградским писателем Ириной Моткова. Возраст: 6+ (Детская библиотека им. А. П. Соболева, ул. Черниговская 33/37);
11.30:
- «Открытка ко Дню города»: семейный мастер-класс по аппликации. Возраст: 6+ (Детская библиотека №18, ул. Машиностроительная, 166);
12.00:
- «Город мой, цветущий город-сад Калининград!»: чтение стихов о городе и его жителях. Возраст: 0+ (Городская юношеская библиотека, ул. Гайдара, 87);
- день открытых дверей «80 лет библиотеке!». Возраст: 12+ (Библиотека им. М. Горького, ул. Лермонтова, 8);
- день открытых дверей: «Люблю тебя, мой край Янтарный». Возраст: 6+ (Детская библиотека №14, ул. Лермонтова, 8);
13.00:
- «По следам мышонка Недо в Калининграде»: краеведческая игра (по книге К. А. Кретовой). Возраст: 6+ (Библиотека №21, ул. Н. Карамзина, 48В);
14.00:
- «Барк «Крузенштерн»: семейный мастер-класс по изготовлению подарка в технике аппликации. Возраст: 6+ (Библиотека мкр. Чкаловск, ул. Беланова, 31-37);
- «Следы истории по пути в библиотеку»: краеведческая прогулка. Возраст: 0+ (Библиотека мкр. Южный, ул. Ангарская, 27);
- «Калининград в акварели»: мастер-класс по изготовлению картины в технике правополушарного рисования. Возраст: 12+ (Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, Московский пр-т, 39);
15.00:
- «Романтика Балтийского моря»: музыкально-литературная программа. Возраст: 6+ (Библиотека мкр. Космодемьянского, ул. Карташева, 111);
- «Черняховск: страницы истории — от первых поселений до наших дней»: виртуальная краеведческая экскурсия. Возраст: 12+ (Библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Маршала Новикова, 12);
16.00:
- «...И городу дарю я эти строки»: открытый поэтический микрофон. Возраст: 6+ (Детская библиотека №18, ул. Машиностроительная, 166);
- «Жестокий романс»: музыкально-поэтический спектакль в исполнении Театральной мастерской «Тет-а-Тет». Возраст: 16+ (Библиотека им. космонавта А. А. Леонова, пр-т Мира, 62);
17.00:
- торжественное открытие литературно-патриотического фестиваля «Калининградцы памяти верны!». Возраст: 6+ (Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, Московский пр-т, 39);
- «Две эпохи рядышком идут»: межпоколенческая диалоговая площадка. Возраст: 6+ (Библиотека им. А. С. Михайлова, ул. Можайская, 65-67);
17.20:
- «Любовь спасает мир»: творческая встреча с актрисой и поэтессой Анной Артамоновой (г. Москва). Возраст: 12+ (Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова,Московский пр-т, 39);
19.00:
- творческая встреча с актером театра и кино, режиссером Никитой Высоцким (г. Москва). Возраст: 12+. Вход по пригласительным билетам. Информация по телефону: 46-81-41 (Калининградский театр эстрады, Ленинский пр-т, 155);
4 июля:
10.00:
- «Город, в котором я живу»: краеведческая интерактивная игра. Возраст: 12+ (Детская библиотека им. Ю. Н. Иванова, ул. Леонова, 72);
- «Память о покорении космоса в облике Калининграда»: познавательно-игровой час. Возраст: 6+ (Детская библиотека им. Ю. Н. Иванова, ул. Леонова, 72);
11.00:
- «Хлебосольный Калининград»: интерактивная программа. Возраст: 6+ (Библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 54);
- «Город, который мы любим»: мастер-класс по изготовлению рисунка в технике правополушарного рисования. Возраст: 6+ (Детская библиотека им. А. П. Соболева, ул. Черниговская 33/37);
11.30:
- «Этот город твой и мой»: громкие чтения стихов калининградского поэта Сергея Погоняева. Возраст: 6+ (Центральная детская библиотека им. С. В. Михалкова, ул. П. Морозова, 2);
- «Калининградская область: путешествие по городам и историям»: мастер-класс по созданию карты Калининградской области. Возраст: 6+ (Городская юношеская библиотека, ул. Гайдара, 87);
12.00:
- «Калининград — палитра национальных культур»: праздничная программа с мастер-классом. Возраст: 12+ (Библиотека им. М. Горького, ул. Лермонтова, 8);
- «Народов много — страна одна»: праздничная программа. Возраст: 6+ (Детская библиотека №14, ул. Лермонтова, 8);
13.00:
- «Любимый город»: творческий мастер-класс по созданию тематической открытки в технике коллажа. Возраст: 6+ (Библиотека №21, ул. Н. Карамзина, 48В);
14.00:
- «Листая страницы истории»: познавательная беседа о памятных местах Калининграда. Возраст: 0+ (Городская юношеская библиотека, ул. Гайдара, 87);
- «Улицы города рассказывают...»: виртуальное путешествие по улицам Калининграда. Возраст: 0+ (Библиотека мкр. Южный, ул. Ангарская, 27);
- «Открывая историю»: интерактивная игра. Возраст: 6+ (Центральная детская библиотека им. С. В. Михалкова, ул. П. Морозова, 2);
- «Открытие»: презентация художественной выставки участников студии живописи и прикладного творчества «Небо». Возраст: 12+ (Библиотека имени С. А. Снегова, 9 апреля, 5);
15.00:
- «Звезда Ивана Черняховского — восхождение и закат»: интерактивное знакомство с мемориальным ландшафтом Калининградской области. Возраст: 12+ (Библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Маршала Новикова, 12);
16.00:
- «Пишу сегодня из Калининграда»: литературно-музыкальная программа калининградских артистов Вадима Новожилова и Татьяны Слещенковой по произведениям местных авторов. Возраст: 12+ (Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, Московский пр-т, 39);
- «Моя родная Балтика»: мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги и картона на морскую тематику. Возраст: 0+ (Библиотека им. А. С. Михайлова, ул. Можайская, 65-67);
- «Мой край родной — частица Родины большой»: поэтические чтения с участием калининградских поэтов. Возраст: 16+ (Библиотека им. космонавта А. А. Леонова (пр-т Мира, 62);
18.00:
- «Здесь Родины моей рубеж»: интерактивная игра в формате «Что? Где? Когда?». Возраст: 0+ (Библиотека им. А. С. Михайлова, ул. Можайская, 65-67);
- «Город в персональном зеркале»: диалог о времени, о городе и о себе» писателя, историка архитектуры Александра Попадина. Возраст: 12+ (Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, Московский пр-т, 39);
5 июля
10.00:
- «Память жива»: беседа с участниками становления города. Возраст: 6+ (Городская юношеская библиотека, ул. Гайдара, 87);
- «История Калининградской области»: семейная краеведческая викторина. Возраст: 6+ (Библиотека мкр. Космодемьянского, ул. Карташева, 111);
- «Калининград литературный»: литературно-краеведческая игра по книге Ю. Н. Иванова «Дорогой ветров» 12+ (Детская библиотека им. Ю. Н. Иванова,ул. Леонова, 72);
- «Литературная карта Калининградской области»: литературно-краеведческая программа. Возраст: 6+ (Детская библиотека им. Ю. Н. Иванова, ул. Леонова, 72);
- «Самая западная»: краеведческая игра. Возраст: 12+ (Библиотека им. С. Х. Симкина, ул. Сержанта Щедина, 19);
11.00:
- «Знаешь ли ты свой город?»: интеллектуальное состязание по краеведению. Возраст: 6+ (Детская библиотека №18, ул. Машиностроительная, 166);
- «Букеты пожеланий родному городу»: семейный мастер-класс. Возраст: 6+ (Детская библиотека №18, ул. Машиностроительная, 166);
- «Где эта улица? «Где этот дом?»: краеведческая игра. Возраст: 6+ (Библиотека А. И. Герцена, ул. Герцена, 54);
12.00:
- «Янтарная мозаика»: интерактивно-познавательная программа (мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, интерактивные викторины, выступления творческих коллективов и местных авторов). Возраст: 0+ (Центральный парк культуры и отдыха, пр-т Победы, 1);
- мастер-класс по росписи значка на холсте «Маяк». Возраст: 6+ (Центральный парк культуры и отдыха, пр-т Победы, 1);
- «Город в деталях — от прогулки до новых открытий в книгах А. М. Кропоткина»: краеведческий час. Возраст: 6+ (Городская юношеская библиотека, ул. Гайдара, 87);
- «Мы идем по зоопарку…»: интерактивная программа с мастер-классом. Возраст: 6+ (Центральная детская библиотека им. С. В. Михалкова, ул. П. Морозова, 2);
- «Калининград: вчера, сегодня, завтра»: программа. Возраст: 6+ (Детская библиотека №14, ул. Лермонтова, 8);
- «Мой город-сад Калининград»: виртуальная прогулка по городу и краеведческая игра. Возраст: 12+ (Библиотека им. М. Горького, ул. Лермонтова, 8);
- «Город на страницах книг»: игровая познавательная программа по творчеству калининградских авторов. Возраст: 6+ (Детская библиотека им. А. П. Соболева, ул. Черниговская 33/37);
13.00:
- «Памятники и легенды»: историческая игра по достопримечательностям городов Калининградской области. Возраст: 0+ (Библиотека им. А. С. Михайлова, ул. Можайская, 65-67);
- «Все о тебе, любимый город!»: краеведческая викторина. Возраст: 6+ (Центральная детская библиотека им. С. В. Михалкова, ул. П. Морозова, 2);
- «Кулинарная карта России – от Калининграда до Владивостока»: мастер-класс по бумагопластике. Возраст: 6+ (Библиотека №21, ул. Н. Карамзина, 48В);
14.00:
- «Солнечный ветер над Балтикой»: праздничная литературно-музыкальная программа при участии калининградских музыкантов и декламаторов. Возраст: 12+ (Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, Московский пр-т, 39);
- «Островок России»: интеллектуальное состязание по краеведению. Возраст: 6+ (Библиотека мкр. Чкаловск, ул. Беланова, 31-37);
- «Лица города»: беседа о знаменитых земляках. Возраст: 0+ (Библиотека мкр. Южный, ул. Ангарская, 27);
14.30:
- «Архитектура Калининградской области»: мастер-класс по созданию объемной открытки. Возраст: 0+ (Библиотека им. А. С. Михайлова, ул. Можайская, 65-67);
15.00:
- «Калининград в сердце и в слове»: презентация литературно-художественного журнала Союза писателей России «Берега». Возраст: 16+ (Библиотека им. космонавта А. А. Леонова, пр-т Мира, 62);
- «Прогулка по Балтийскому району: к Октябрьской площади»: пешеходная краеведческая прогулка. Возраст: 12+ (Библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Маршала Новикова, 12);
16.30:
- «О Калининграде, литературе и о путях молодого автора»: встреча с писателем, победителем общероссийского конкурса «ГлавКнига» 2026 г. Евгением Журавли. Модератор-собеседник: писатель Александр Попадин. Возраст: 16+ (Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, Московский пр-т, 39);
17.00:
- фестиваль поэзии и авторской песни «СВОи». Возраст: 6+ (Центральный парк культуры и отдыха, пр-т Победы, 1).