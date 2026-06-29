Дата и место
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3 июля
пятница
|19:00
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Специальный кинопоказ фильма «Быть»2026-07-03T19:00:00.000+02:00
О событии
Специальный показ художественного фильма «Быть» в преддверии открытия XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи»
Фильм «Быть» — приключенческая комедия о выборе, ответственности и семейных взаимоотношениях с Олегом Гаасом, Федором Добронравовым, Владимиром Сычевым и Романом Курцыным.
Синопсис фильма: выросший без родителей молодой рэпер Илья отчаянно рвётся на вершины чартов. Он готов на всё ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023-го отправляет его в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Быть ему в будущем или не быть, теперь зависит только от него.
Вход свободный, по регистрации