Вечер «Наука всегда кстати. День астероида»

Дата и место
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1 июля
среда
|18:30
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ИЦАЭ
О событии
Прямо сейчас рядом с Землёй пролетают тысячи астероидов — и один из них уже заходил в гости. 30 июня — Международный день астероида, который ООН учредила в память о Тунгусском феномене 1908 года: тогда космический гость оставил после себя загадку, которую не разгадали до сих пор. ИЦАЭ Калининграда отмечает дату вечером «Наука всегда кстати. День астероида» — 1 июля.
- 18:30 — лекция «Астероиды: космические странники рядом с нами». Александр Тепляков, популяризатор науки Астрономического сообщества, научный сотрудник лаборатории астрофизики, кандидат физико-математических наук БФУ им. И. Канта, расскажет, чем астероиды отличаются от других объектов Солнечной системы, как они формировались и какую роль сыграли в истории Земли. А ещё — о современных методах их изучения, на примере работ.
- 19:00 — азартная интеллектуальная игра «Адреналин» на тему космоса. Пульс учащается с каждой ставкой: чем смелее команда, тем выше градус борьбы за победу. Вспомним полёт Гагарина и ключевые этапы космонавтики.
Советский пр-т, 1, 2-й этаж
Вход свободный, по регистрации