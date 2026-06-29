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Презентация документального фильма «Служители света»

Презентация документального фильма «Служители света»

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12+

Дата и место

1 июля
среда
17:00
Образовательный центр «ОКЕАНиЯ» (набережная Петра Великого, 1В)

О событии

Приглашаем на презентацию документального фильма «Служители света» режиссёра Алексея Пищулина 

Этот фильм познакомит вас с несколькими представителями профессии маячников – смотрителями маяков. Съёмки картины велись в экспедициях, в разное время года, с использованием новейших технических средств. Это позволило не только детально показать специфику маячной службы, но и передать атмосферу этих мест – надышаться запахом моря и насладиться его переменчивыми видами.

Однако за кадром скрывается главный философский вопрос, который исследуют авторы: в чём истинный смысл человеческой жизни и какая жизнь может считаться достойно и содержательно прожитой?

Делимся с вами завораживающими кадрами из фильма и приглашаем на презентацию!

Встречаемся 1 июля в 17:00 в Образовательном центре «ОКЕАНиЯ»

Вход бесплатный, по регистрации 

До встречи!

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