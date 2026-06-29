Дата и место
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1 июля
среда
|17:00
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Презентация документального фильма «Служители света»2026-07-01T17:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем на презентацию документального фильма «Служители света» режиссёра Алексея Пищулина
Этот фильм познакомит вас с несколькими представителями профессии маячников – смотрителями маяков. Съёмки картины велись в экспедициях, в разное время года, с использованием новейших технических средств. Это позволило не только детально показать специфику маячной службы, но и передать атмосферу этих мест – надышаться запахом моря и насладиться его переменчивыми видами.
Однако за кадром скрывается главный философский вопрос, который исследуют авторы: в чём истинный смысл человеческой жизни и какая жизнь может считаться достойно и содержательно прожитой?
Делимся с вами завораживающими кадрами из фильма и приглашаем на презентацию!
Встречаемся 1 июля в 17:00 в Образовательном центре «ОКЕАНиЯ»
Вход бесплатный, по регистрации
До встречи!