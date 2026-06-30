Дата и место
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30 июня
вторник
|18:30
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Лекция «Трактат Георга Лёнайзена «О коннице» и воображение эпохи барокко»2026-06-30T18:30:00.000+02:00
О событии
Дорогие друзья, наш летний цикл лекций «Дни истории и культуры Янтарного края» подходит к концу.
Завершающую встречу мы проведем в стенах Научной библиотеки БФУ им.И.Канта, погрузившись в эстетику и философию эпохи барокко.
Приглашаем вас на лекцию «Трактат Георга Лёнайзена «О коннице» и воображение эпохи барокко». Мы поговорим о том, как придворные наставления о турнирах того времени становились зеркалом культурных исканий и художественного воображения целой эпохи.
- Спикер: Александр Евстафьев, специалист БФУ им. И. Канта.
- Когда: 30 июня (вторник)
- Во сколько: 18:30
- Где: Научная библиотека БФУ им.И.Канта (г. Калининград, ул. Университетская, 2, ауд. 115А)
Зарегистрируйтесь пожалуйста на лекцию
Это будет вдохновляющее завершение нашего исторического путешествия. Ждем вас!