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Лекция «Трактат Георга Лёнайзена «О коннице» и воображение эпохи барокко»

Лекция «Трактат Георга Лёнайзена «О коннице» и воображение эпохи барокко»

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18+

Дата и место

30 июня
вторник
18:30
Научная библиотека БФУ им.И.Канта

О событии

Дорогие друзья, наш летний цикл лекций «Дни истории и культуры Янтарного края» подходит к концу. 

Завершающую встречу мы проведем в стенах Научной библиотеки БФУ им.И.Канта, погрузившись в эстетику и философию эпохи барокко.

Приглашаем вас на лекцию «Трактат Георга Лёнайзена «О коннице» и воображение эпохи барокко». Мы поговорим о том, как придворные наставления о турнирах того времени становились зеркалом культурных исканий и художественного воображения целой эпохи.

  • Спикер: Александр Евстафьев, специалист БФУ им. И. Канта.
  • Когда: 30 июня (вторник)
  • Во сколько: 18:30
  • Где: Научная библиотека БФУ им.И.Канта (г. Калининград, ул. Университетская, 2, ауд. 115А)

Зарегистрируйтесь пожалуйста на лекцию

Это будет вдохновляющее завершение нашего исторического путешествия. Ждем вас!

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