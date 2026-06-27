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Фестиваль «Янтарные паруса»

Фестиваль «Янтарные паруса»

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Дата и место

27 июня
суббота
21:30
Набережная Петра Великого

О событии

В Калининграде впервые пройдет фестиваль «Янтарные паруса»!

В субботу, 27 июня в 21:30, в акватории реки Преголи состоится фестиваль «Янтарные паруса», который приурочен к празднованию 80-летия образования Калининградской области и посвящен выпускникам 2026 года. Это событие станет не только ярким завершением школьного этапа жизни для многих, но и новой традицией для региона.

Программа фестиваля:

  • 21:30 — выступление Калининградского областного симфонического оркестра.
  • 21:40 — церемония открытия фестиваля «Янтарные паруса».
  • 21:55 — награждение лучших выпускников Калининградской области.
  • 22:10 — выступление Калининградского театра эстрады.
  • 22:40 — шоу-путешествие «Янтарные паруса».

Основное фестивальное шоу «Дефиле яхт» — художественное действо с особой драматургией, совмещенное с концертной программой и водно-световым шоу.

Посмотреть шоу можно будет с музейной набережной и с острова Канта.

ВАЖНО! На время проведения фестиваля будут недоступны пешеходные части эстакадного моста, а также Философский мост, поэтому планируйте свои маршруты заранее.

В целях безопасности вход на территорию проведения фестиваля будет осуществляться через рамки-металлодетекторы, а сотрудники Росгвардии будут производить досмотр сумок (не берите собой аэрозоли, колюще-режущие предметы). 

Вход на мероприятие свободный!

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