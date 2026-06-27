Дата и место
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27 июня
суббота
|21:30
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Набережная Петра Великого
О событии
В Калининграде впервые пройдет фестиваль «Янтарные паруса»!
В субботу, 27 июня в 21:30, в акватории реки Преголи состоится фестиваль «Янтарные паруса», который приурочен к празднованию 80-летия образования Калининградской области и посвящен выпускникам 2026 года. Это событие станет не только ярким завершением школьного этапа жизни для многих, но и новой традицией для региона.
Программа фестиваля:
- 21:30 — выступление Калининградского областного симфонического оркестра.
- 21:40 — церемония открытия фестиваля «Янтарные паруса».
- 21:55 — награждение лучших выпускников Калининградской области.
- 22:10 — выступление Калининградского театра эстрады.
- 22:40 — шоу-путешествие «Янтарные паруса».
Основное фестивальное шоу «Дефиле яхт» — художественное действо с особой драматургией, совмещенное с концертной программой и водно-световым шоу.
Посмотреть шоу можно будет с музейной набережной и с острова Канта.
ВАЖНО! На время проведения фестиваля будут недоступны пешеходные части эстакадного моста, а также Философский мост, поэтому планируйте свои маршруты заранее.
В целях безопасности вход на территорию проведения фестиваля будет осуществляться через рамки-металлодетекторы, а сотрудники Росгвардии будут производить досмотр сумок (не берите собой аэрозоли, колюще-режущие предметы).
Вход на мероприятие свободный!