Концерт дуэтов «Два голоса»

Дата и место
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25 июля
суббота
|18:00
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Стендап-клуб «Локация»
О событии
Концерт, где сцена становится местом встречи опыта и новых открытий.
Педагоги музыкальной студии «Black&White» и их ученики выходят в дуэтах, чтобы соединить разные голоса, характеры и музыкальные подходы в одном выступлении.
Иногда к дуэту присоединяется и третий голос — и тогда привычные композиции раскрываются совсем по-новому.
Это вечер про музыку, в которой важна не только техника, но и живое взаимодействие, внимание друг к другу и то самое ощущение гармонии, которое рождается прямо на сцене.
«Два голоса» — концерт, где каждая песня звучит как маленькая история диалога.
Не упусти возможность услышать этот вечер вживую!
Всё проходит на новой концертной площадке — в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.