Кинопоказ фильма «Рождённый атомом»

Дата и место
|Событие прошло 26 июня 2026 г., 11:00 / ИЦАЭ
О событии
Как появился первый наукоград России? Почему именно Обнинск стал колыбелью мирного атома? И какие научные разработки, начавшиеся здесь, повлияли на развитие атомной энергетики, космонавтики и медицины?
Ответы на эти вопросы можно найти в документально-просветительском фильме «Рождённый атомом», который покажут 26 июня в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ).
Фильм создан к 70-летию Обнинска — первого наукограда России. Его герои — учёные, инженеры и исследователи, чьи разработки повлияли на развитие атомного флота, космических технологий, медицины и энергетики. История города здесь переплетается с историей науки, а судьбы людей — с открытиями, изменившими страну.
Показ приурочен к Дню мирного атома. Именно 26 июня 1954 года был произведён энергетический пуск реактора «АМ-1». В этот день атомная энергия открыла новую страницу в истории мировой энергетики.
- 26 июня, 11:00
Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация
Если хотите посетить показ организованной группой, напишите нам в сообщения сообщества ВКонтакте.
Фильм производства кинокомпании «Кадет Синема» в содружестве с Обнинским институтом атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) при поддержке компании SINTEC Group. Автор сценария и режиссёр Николай Антипов. Оператор-постановщик Александр Негрук. Продюсер Марал Казакова.