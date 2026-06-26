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Открытие фотовыставки «Живой архив»

Открытие фотовыставки «Живой архив»

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Дата и место

26 июня
пятница
19:00
Ворота

О событии

«Живой архив»: фотография как память и взгляд

26 июня в 19:00 приглашаем на открытие выставки «Живой архив».

Мы показываем малоизвестные и неизвестные работы семи калининградских авторов прошлого и настоящего — от 1960-х до наших дней. Архив становится живым, когда его открывают зрителю. И у вас есть шанс решить самим: что из этого ценно сейчас, а что уже стало историей.

Выставка продлится до 14 июля.

Арт-пространство «Ворота», ул. Литовский вал, 61

  • Открытие — 26 июня в 19:00
  • Вход свободный

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