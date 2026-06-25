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Лекция «Страницы истории восточно-прусского кирпича»

Лекция «Страницы истории восточно-прусского кирпича»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
16+

Дата и место

28 июня
воскресенье
17:00
Железнодорожные ворота

О событии

«Страницы истории восточно-прусского кирпича». Лекция Дмитрия Шилова в Железнодорожных воротах. 

В рамках цикла «Дни истории и культуры Янтарного края» мы поговорим о том, на чем держится наследие нашего региона — буквально. 

Приглашаем вас на лекцию «Страницы истории восточно-прусского кирпича» от главного эксперта по кирпичному делу в области, создателя частного музея кирпича Дмитрия Шилова! 

Такое событие нельзя пропускать, если даже сильно хочется на море! 

Мы узнаем, как скромный строительный материал стал символом эпохи, какие секреты скрыты в клеймах на старинных кирпичах и почему это важная часть нашей общей истории.

  • Время: 28 июня, воскресенье, 17:00
  • Место: Железнодорожные ворота (Гвардейский проспект, 51А, заезд со стороны ул. Буткова)

Вход свободный.

Приходите взглянуть на привычные стены другими глазами!

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