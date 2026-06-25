Дата и место
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28 июня
воскресенье
|17:00
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Лекция «Страницы истории восточно-прусского кирпича»2026-06-28T17:00:00.000+02:00
О событии
«Страницы истории восточно-прусского кирпича». Лекция Дмитрия Шилова в Железнодорожных воротах.
В рамках цикла «Дни истории и культуры Янтарного края» мы поговорим о том, на чем держится наследие нашего региона — буквально.
Приглашаем вас на лекцию «Страницы истории восточно-прусского кирпича» от главного эксперта по кирпичному делу в области, создателя частного музея кирпича Дмитрия Шилова!
Такое событие нельзя пропускать, если даже сильно хочется на море!
Мы узнаем, как скромный строительный материал стал символом эпохи, какие секреты скрыты в клеймах на старинных кирпичах и почему это важная часть нашей общей истории.
- Время: 28 июня, воскресенье, 17:00
- Место: Железнодорожные ворота (Гвардейский проспект, 51А, заезд со стороны ул. Буткова)
Вход свободный.
Приходите взглянуть на привычные стены другими глазами!