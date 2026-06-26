Дата и место
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2 июля
четверг
|19:00
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Концерт классической музыки «Времена года»2026-07-02T19:00:00.000+02:00
О событии
Концерт классической музыки «Времена года» Антонио Вивальди в Железнодорожных воротах!
2 июля, в четверг, в Железнодорожных воротах пройдет концерт классической музыки. На нем выступят лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (клавишные инструменты) и Елена Токовинина (скрипка).
Музыканты представят программу, в основе которой — всемирно известные концерты для скрипки: «Времена года» Антонио Вивальди, «Лето» из «Времен года» аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, а также произведения Петра Чайковского «Июнь» из «Времен года», «Русский танец», «Ария» Себастьяна Баха и 1 часть «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена.
Время: 2 июля, четверг, 19:00–20:30
Место: Железнодорожные ворота (Гвардейский проспект, 51А, заезд со стороны ул. Буткова)
Приходите послушать красивый концерт и заодно поддержать сохранение исторического наследия! Ждем вас! Обещаем, будет волшебно и незабываемо!