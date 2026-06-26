Концерты
Концерт классической музыки «Времена года»

Концерт классической музыки «Времена года»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

2 июля
четверг
19:00
Железнодорожные ворота

О событии

Концерт классической музыки «Времена года» Антонио Вивальди в Железнодорожных воротах!

2 июля, в четверг, в Железнодорожных воротах пройдет концерт классической музыки. На нем выступят лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (клавишные инструменты) и Елена Токовинина (скрипка). 

Музыканты представят программу, в основе которой — всемирно известные концерты для скрипки: «Времена года» Антонио Вивальди, «Лето» из «Времен года» аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, а также произведения Петра Чайковского «Июнь» из «Времен года», «Русский танец», «Ария» Себастьяна Баха и 1 часть «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена.

Время: 2 июля, четверг, 19:00–20:30

Место: Железнодорожные ворота (Гвардейский проспект, 51А, заезд со стороны ул. Буткова)

Приходите послушать красивый концерт и заодно поддержать сохранение исторического наследия! Ждем вас! Обещаем, будет волшебно и незабываемо!


Это событие в СМИ

Благотворительность
В Калининграде любителей классической музыки приглашают провести вечер с пользой для души и старинных руин

В Калининграде любителей классической музыки приглашают провести вечер с пользой для души и старинных руин

Читать