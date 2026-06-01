День молодёжи 2026

Дата и место
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27 июня
суббота
|12:00
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Ростех Арена
О событии
Калининград — город с насыщенной культурной жизнью! 27 июня площадка у стадиона «РОСТЕХ АРЕНА» станет центром притяжения молодёжи региона. Гостей ждут открытые лекции, маркет молодых, спортивные испытания и командные игры, встречи с героями, выступления популярных артистов и многое другое.
В этом году День молодёжи будет посвящён 80-летию Калининградской области
Главные мероприятия Дня молодёжи в Калининграде пройдут на «Ростех Арене». Хедлайнеры праздника — Анна Романовская и Слава Марлоу. Вход на концерт по предварительной регистрации.
Также в программе:
- Фестиваль национальных культур: мастер-классы по народным промыслами, встречи с мастерами, вставки и викторины.
- Мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев, аквагрим, зона кикера и армрестлинга, диджей сет.
- Интерактивная зона «Дома семьи».
- Лазертаг и регби.
- Викторина «Палитра слов и смыслов» от Российского общества «Знание».
- Встреча с духовными наставниками и поэтические чтения.