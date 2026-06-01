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День молодёжи 2026

День молодёжи 2026

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12+

Дата и место

27 июня
суббота
12:00
Ростех Арена

О событии

Калининград — город с насыщенной культурной жизнью! 27 июня площадка у стадиона «РОСТЕХ АРЕНА» станет центром притяжения молодёжи региона. Гостей ждут открытые лекции, маркет молодых, спортивные испытания и командные игры, встречи с героями, выступления популярных артистов и многое другое.

В этом году День молодёжи будет посвящён 80-летию Калининградской области
Главные мероприятия Дня молодёжи в Калининграде пройдут на «Ростех Арене». Хедлайнеры праздника — Анна Романовская и Слава Марлоу. Вход на концерт по предварительной регистрации.

Также в программе: 

  • Фестиваль национальных культур: мастер-классы по народным промыслами, встречи с мастерами, вставки и викторины.
  • Мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев, аквагрим, зона кикера и армрестлинга, диджей сет. 
  • Интерактивная зона «Дома семьи».
  • Лазертаг и регби.
  • Викторина «Палитра слов и смыслов» от Российского общества «Знание».
  • Встреча с духовными наставниками и поэтические чтения. 