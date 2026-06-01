День молодёжи в Пионерском

Дата и место
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26 июня
до 28 июня
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День молодёжи в Пионерском2026-06-26T11:00:00.000+02:00 2026-06-28T20:00:00.000+02:00
О событии
В Пионерском пройдет три ярких мероприятия, посвященных Дню молодёжи.
Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в праздновании Дня молодёжи! В этом году вас ждёт сразу два фестиваля и увлекательные пляжные игры.
КЛЁВОЕ МЕСТО — гастрономический фестиваль.
- 26 июня, 15:00–21:00.
- 27 июня, 12:00–21:00.
Вас ждут: свежая рыба, вкусная еда, ярмарка и музыка!
ЦВЕТО ЛЕТО ФЕСТ — интерактивный музыкальный фестиваль красок.
- 27 июня, 14:00–18:00.
Вас ждут: мастер-классы, танцы, музыка и фестиваль красок.
Где: г. Пионерский, городской парк.
ПЛЯЖНЫЕ ИГРЫ — одна команда, одна миссия, одна цель.
- 28 июня в 11:00.
Где: г. Пионерский, ул. Портовая. Пляж.
Море. Музыка. Краски. Лето твоё! Бери друзей и хорошее настроение!