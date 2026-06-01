Фестивали, праздники
День молодёжи в Пионерском

День молодёжи в Пионерском

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Дата и место

26 июня
до 28 июня
Пионерский

О событии

В Пионерском пройдет три ярких мероприятия, посвященных Дню молодёжи.

Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в праздновании Дня молодёжи! В этом году вас ждёт сразу два фестиваля и увлекательные пляжные игры.

КЛЁВОЕ МЕСТО — гастрономический фестиваль.

  • 26 июня, 15:00–21:00.
  • 27 июня, 12:00–21:00.

Вас ждут: свежая рыба, вкусная еда, ярмарка и музыка!

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ЦВЕТО ЛЕТО ФЕСТ — интерактивный музыкальный фестиваль красок.

  • 27 июня, 14:00–18:00.

Вас ждут: мастер-классы, танцы, музыка и фестиваль красок.

Где: г. Пионерский, городской парк.

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ПЛЯЖНЫЕ ИГРЫ — одна команда, одна миссия, одна цель.

  • 28 июня в 11:00.

Где: г. Пионерский, ул. Портовая. Пляж.

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Море. Музыка. Краски. Лето твоё! Бери друзей и хорошее настроение!