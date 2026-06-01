Фестивали, праздники
День молодёжи в Гурьевске

День молодёжи в Гурьевске

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Дата и место

28 июня
воскресенье
16:00
ПКиО Гурьевска

О событии

Вместе с Росмолодёжью для вас подготовлен мощный музыкальный марафон под девизом «Мечта. Гордость. Единство». Готовьтесь подпевать и танцевать до самого вечера!

  • 16:00 — группа «КОТОРЫЙ ЧАС?»
  • 16:50 — группа «PLOMBIR»
  • 17:30 — торжественная часть и церемония награждения лучших из лучших
  • 19:00 — группа «ДИСКО ДЯДИ»
  • 20:00 — группа «РВИ БАЯН»
  • 21:00 — проект «КАЗАКИ ДЕЛАЮТ ХИТЫ»!

Приходите с друзьями, берите близких, заряжайте телефоны для крутых фото и видео. Будет жарко!