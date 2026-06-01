День молодёжи в Гурьевске

Дата и место
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28 июня
воскресенье
|16:00
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ПКиО Гурьевска
О событии
Вместе с Росмолодёжью для вас подготовлен мощный музыкальный марафон под девизом «Мечта. Гордость. Единство». Готовьтесь подпевать и танцевать до самого вечера!
- 16:00 — группа «КОТОРЫЙ ЧАС?»
- 16:50 — группа «PLOMBIR»
- 17:30 — торжественная часть и церемония награждения лучших из лучших
- 19:00 — группа «ДИСКО ДЯДИ»
- 20:00 — группа «РВИ БАЯН»
- 21:00 — проект «КАЗАКИ ДЕЛАЮТ ХИТЫ»!
Приходите с друзьями, берите близких, заряжайте телефоны для крутых фото и видео. Будет жарко!