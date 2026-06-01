Дата и место
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28 июня
воскресенье
|17:00
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Гвардейск
О событии
Готовы заявить о себе во весь голос? Главное событие этого лета уже на горизонте! В День молодёжи мы стираем границы обыденности и открываем пространство абсолютной свободы, драйва и творчества.
Легендарный АРТ-фестиваль «Расправляя крылья» возвращается!
28 июня, 17:00 до 22:00
Это не просто праздник. Это манифест вашей энергии, таланта и амбиций. В этот вечер вас ждёт масштабное погружение в атмосферу креативных индустрий и незабываемых шоу:
- Эксклюзивные мастер-классы от признанных мастеров своего дела. Раскройте свой потенциал и создайте уникальный арт-объект своими руками.
- Интерактивные точки притяжения, концептуальные локации, способные удивить своим масштабом и атмосферой даже самую искушённую публику.
- Грандиозный танцевальный марафон под главные летние хиты, который раскрасит этот вечер яркими залпами красок Холи!
- Концерт топовой кавер-группы. Только разрывные хиты, бешеная энергетика и звук, проникающий в самое сердце.
- Впечатляющий финальный аккорд — завораживающее и опасное огненное шоу, которое озарит ночное небо и заставит затаить дыхание.
Не упустите шанс стать частью этой масштабной истории. Это ваше время, ваша музыка и ваши «крылья»!
Встречаемся на АРТ-фестивале «Расправляя крылья»! Расправьте крылья вместе с нами!