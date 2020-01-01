Сольный стендап концерт Салавата Абитова

Дата и место
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23 июля
четверг
|20:00
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Сольный стендап концерт Салавата Абитова2026-07-23T20:00:00.000+02:00
О событии
Салават Абитов — комик с прямолинейной подачей, который умеет находить юмор там, где многие предпочитают промолчать.
Его выступления — это острые темы, неожиданные мысли, много общения со зрителями и постоянное ощущение, что в следующую секунду может произойти что угодно.
Салават не боится экспериментировать с границами комедии и всегда держит зал в напряжении.
Если вам нравится комедия, которая удивляет, провоцирует и не идёт по безопасному маршруту — этот вечер точно стоит увидеть!
Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.