Вечеринки
VOSKRESNIK X Grand Hotel Royal Lions

VOSKRESNIK X Grand Hotel Royal Lions

Отдохнуть компанией На свежем воздухе Культурный отдых
18+
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Дата и место

25 июля
суббота
17:00
Отель Royal Lions крыша Sky Bar

О событии

VOSKRESNIK X Grand Hotel Royal Lions / 25 июля 17:00-23:00 / Зеленоградск 

25 июля 17:00-23:00.

Где проводить лето со вкусом? На крыше отеля Grand Hotel Royal Lions в Зеленоградске, где пройдёт долгожданный VOSKRESNIK.

Волшебная атмосфера, приятные гости и музыка, от которой хочется танцевать. Диско, фанк и чикагский хаус от диджеев Bad Play, Kid Plastic и Denis Ravilevich будут звучать под шум прибоя. А когда солнце начнёт садиться за горизонт, этот вечер точно запомнится надолго.