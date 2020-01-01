Дата и место
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25 июля
суббота
|17:00
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VOSKRESNIK X Grand Hotel Royal Lions2026-07-25T17:00:00.000+02:00
О событии
VOSKRESNIK X Grand Hotel Royal Lions / 25 июля 17:00-23:00 / Зеленоградск
25 июля 17:00-23:00.
Где проводить лето со вкусом? На крыше отеля Grand Hotel Royal Lions в Зеленоградске, где пройдёт долгожданный VOSKRESNIK.
Волшебная атмосфера, приятные гости и музыка, от которой хочется танцевать. Диско, фанк и чикагский хаус от диджеев Bad Play, Kid Plastic и Denis Ravilevich будут звучать под шум прибоя. А когда солнце начнёт садиться за горизонт, этот вечер точно запомнится надолго.