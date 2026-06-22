Дата и место
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3 июля
до 5 июля
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«Книжный остров — 2026»2026-07-03T10:00:00.000+02:00 2026-07-05T18:00:00.000+02:00
О событии
С 3 по 5 июля в самом сердце Калининграда — на Острове Канта — вновь соберутся писатели, поэты, издатели, художники и все, кто любит книги, живое слово и культурные события.
В прошлом году «Книжный остров» прошёл впервые и сразу нашёл своих гостей. В этом году ярмарка возвращается — с новой программой и новыми именами..
Вас ждут:
- встречи с авторами из разных городов России;
- книжная выставка-продажа;
- лекции и мастер-классы для детей и взрослых;
- театральные постановки, концерты и кинопоказы;
- конкурсы и розыгрыши призов от партнёров;
- открытый микрофон;
- чтения вслух;
- семейная зона с книжными квестами.
Ждём вас на Острове Канта — 3, 4 и 5 июля.
До встречи!