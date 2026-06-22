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«Книжный остров — 2026»

«Книжный остров — 2026»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
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Дата и место

3 июля
до 5 июля
Остров Канта

О событии

С 3 по 5 июля в самом сердце Калининграда — на Острове Канта — вновь соберутся писатели, поэты, издатели, художники и все, кто любит книги, живое слово и культурные события. 

В прошлом году «Книжный остров» прошёл впервые и сразу нашёл своих гостей. В этом году ярмарка возвращается — с новой программой и новыми именами..

Вас ждут:

  • встречи с авторами из разных городов России;
  • книжная выставка-продажа;
  • лекции и мастер-классы для детей и взрослых;
  • театральные постановки, концерты и кинопоказы;
  • конкурсы и розыгрыши призов от партнёров;
  • открытый микрофон;
  • чтения вслух;
  • семейная зона с книжными квестами.

Ждём вас на Острове Канта — 3, 4 и 5 июля.

До встречи!

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