Дата и место
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24 июня
среда
|16:00
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Лекция «Креативность: как развивать и зачем она инженерам и учёным»2026-06-24T16:00:00.000+02:00
О событии
Почему перфекционизм иногда мешает находить новые идеи? Как шесть шляп помогают взглянуть на задачу с разных сторон? И верно ли, что креативность нужна только представителям творческих профессий? Ответы на эти вопросы получат гости Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Калининграда 24 июня на лекции «Креативность. Развитие гибкого мышления».
На лекции Екатерины Шахториной — лектора Российского общества «Знание», кандидата педагогических наук, доцента ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта — слушатели узнают, что современная наука говорит о креативности и почему этот навык остаётся одним из самых востребованных в учёбе и работе. Гости ИЦАЭ познакомятся с разными видами творческого мышления, обсудят способы развития креативности и попробуют некоторые из них на практике. Также разговор пойдёт о важности обратной связи, работе в команде и факторах, которые помогают или, наоборот, мешают находить новые решения.
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