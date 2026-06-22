Встречи
Презентация книги «Древняя Ирландия: герои и викинги, проклятия и молитвы»

Презентация книги «Древняя Ирландия: герои и викинги, проклятия и молитвы»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+

Дата и место

24 июня
среда
18:00
Научная библиотека БФУ им.И.Канта

О событии

Уважаемые читатели!

Культурно-просветительский центр приглашает вас на презентацию книги кандидата культурологии, преподавателя ИВКА РГГУ Дарьи Ильговой «Древняя Ирландия: герои и викинги, проклятия и молитвы».

Можем ли мы с определенной достоверностью представить себе жизнь в Древней Ирландии? Переплетение истории и мифологии на далеком острове до сих пор вдохновляет писателей и ученых по всему миру.

Эта книга предлагает взглянуть на ирландскую жизнь глазами древних поэтов, сохранивших для нас крупицы исторических событий и мифологических сюжетов: подвиги Кухулина, озорство кота Пангура, нападения викингов на монастыри, а также поэтические проклятия и ритуалы, описания волшебных миров и живописной ирландской природы.

Погружение в поэтическую картину мира Древней Ирландии позволит нам заглянуть за завесу древней тайны и отыскать ключи от некоторых дверей в лабиринте древнеирландской истории.

На встрече обсудим:

  • Древнеирландскую картину мира: посмотрим на мир глазами древнеирландского поэта, различая ритуальную, монастырскую и маргинальную поэзию.
  • Поэтические техники филидов и приемы, по которым строилось древнеирландское стихотворение.
  • Кельтское возрождение: как сильно древнеирландская литературная традиция повлияла на современную культуру Ирландии и мира (не только на художественные тексты, но также на фильмы и даже танцевальные шоу).

Презентация состоится по адресу: ул. Университетская, 2, ауд.115А, Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта.

Вход свободный, по предварительной регистрации

Это событие в СМИ

Анонсы
Врачи, моряки, блогеры и культурологи: 7 творческих встреч в Калининграде, которые заинтересуют любого

Врачи, моряки, блогеры и культурологи: 7 творческих встреч в Калининграде, которые заинтересуют любого

Читать