Дата и место
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24 июня
среда
|18:00
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Презентация книги «Древняя Ирландия: герои и викинги, проклятия и молитвы»2026-06-24T18:00:00.000+02:00
О событии
Уважаемые читатели!
Культурно-просветительский центр приглашает вас на презентацию книги кандидата культурологии, преподавателя ИВКА РГГУ Дарьи Ильговой «Древняя Ирландия: герои и викинги, проклятия и молитвы».
Можем ли мы с определенной достоверностью представить себе жизнь в Древней Ирландии? Переплетение истории и мифологии на далеком острове до сих пор вдохновляет писателей и ученых по всему миру.
Эта книга предлагает взглянуть на ирландскую жизнь глазами древних поэтов, сохранивших для нас крупицы исторических событий и мифологических сюжетов: подвиги Кухулина, озорство кота Пангура, нападения викингов на монастыри, а также поэтические проклятия и ритуалы, описания волшебных миров и живописной ирландской природы.
Погружение в поэтическую картину мира Древней Ирландии позволит нам заглянуть за завесу древней тайны и отыскать ключи от некоторых дверей в лабиринте древнеирландской истории.
На встрече обсудим:
- Древнеирландскую картину мира: посмотрим на мир глазами древнеирландского поэта, различая ритуальную, монастырскую и маргинальную поэзию.
- Поэтические техники филидов и приемы, по которым строилось древнеирландское стихотворение.
- Кельтское возрождение: как сильно древнеирландская литературная традиция повлияла на современную культуру Ирландии и мира (не только на художественные тексты, но также на фильмы и даже танцевальные шоу).
Презентация состоится по адресу: ул. Университетская, 2, ауд.115А, Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта.
Вход свободный, по предварительной регистрации