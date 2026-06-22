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Встреча для СМИ и блогеров

Встреча для СМИ и блогеров

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+

Дата и место

24 июня
среда
16:00
ТЦ «Мега» зал «Лекториум»

О событии

Центр креативных индустрий приглашает представителей онлайн-площадок, анонсирующих события, блогеров и СМИ Калининградской области на приветственную встречу для обсуждения мер поддержки креативных индустрий и взаимного сотрудничества.

На встрече мы поговорим о:

  • Критериях вступления в реестр субъектов креативных индустрий;
  • Коллаборациях, спец.проектах с творческими сообществами, организации офлайн-событий и онлайн-акций;
  • Анонсировании событий и публикации креативных инфоповодов;
  • Меры поддержки для медиа;
  • Вопросы и предложения для деятельности Центра креативных индустрий;
  • Общем календаре организаторов событий для сотрудничества.

Информационная встреча пройдёт 24 июня 2026 года в Лектории Центра «Мой бизнес» по адресу: ул. Уральская, д. 18, 4 этаж. Начало в 16:00.

Участие бесплатно. Необходима предварительная регистрация.

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