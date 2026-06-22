Встреча для СМИ и блогеров

Дата и место
|
24 июня
среда
|16:00
|
ТЦ «Мега» зал «Лекториум»
О событии
Центр креативных индустрий приглашает представителей онлайн-площадок, анонсирующих события, блогеров и СМИ Калининградской области на приветственную встречу для обсуждения мер поддержки креативных индустрий и взаимного сотрудничества.
На встрече мы поговорим о:
- Критериях вступления в реестр субъектов креативных индустрий;
- Коллаборациях, спец.проектах с творческими сообществами, организации офлайн-событий и онлайн-акций;
- Анонсировании событий и публикации креативных инфоповодов;
- Меры поддержки для медиа;
- Вопросы и предложения для деятельности Центра креативных индустрий;
- Общем календаре организаторов событий для сотрудничества.
Информационная встреча пройдёт 24 июня 2026 года в Лектории Центра «Мой бизнес» по адресу: ул. Уральская, д. 18, 4 этаж. Начало в 16:00.
Участие бесплатно. Необходима предварительная регистрация.