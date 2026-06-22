Дата и место
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25 июня
четверг
|17:00
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Встреча «Синдром Гамлета»2026-06-25T17:00:00.000+02:00
О событии
На занятии из цикла летних мероприятий «Выбираю жизнь» посетители Библиотеки имени космонавта А. А. Леонова встретятся с профессиональным психологом, специалистом по нейрографике и другим отраслям практической психологии Галиной Бойко.
Речь пойдёт о синдроме Гамлета.
Очень часто люди достаточно высокого интеллекта сталкиваются с ситуацией, когда аналитические процессы, управляемые мозгом, начинают развиваться настолько глубоко, что у человека не остаётся ресурсов на действия. Психолог расскажет о методах, позволяющих оптимизировать мыслительный процесс для оптимальной работы психики и мозга.
В процессе общения присутствующие смогут задать Галине Николаевне интересующие их вопросы.
Тел. 21-93-92.