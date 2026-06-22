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Встреча «Синдром Гамлета»

Встреча «Синдром Гамлета»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+

Дата и место

25 июня
четверг
17:00
Библиотека им. А. А. Леонова

О событии

На занятии из цикла летних мероприятий «Выбираю жизнь» посетители Библиотеки имени космонавта А. А. Леонова встретятся с профессиональным психологом, специалистом по нейрографике и другим отраслям практической психологии Галиной Бойко.

Речь пойдёт о синдроме Гамлета.

Очень часто люди достаточно высокого интеллекта сталкиваются с ситуацией, когда аналитические процессы, управляемые мозгом, начинают развиваться настолько глубоко, что у человека не остаётся ресурсов на действия. Психолог расскажет о методах, позволяющих оптимизировать мыслительный процесс для оптимальной работы психики и мозга.

В процессе общения присутствующие смогут задать Галине Николаевне интересующие их вопросы.

Тел. 21-93-92.

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