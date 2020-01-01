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«Аве Мария». Орган и вокал. Закрытие фестиваля «Бахослужение»

«Аве Мария». Орган и вокал. Закрытие фестиваля «Бахослужение»

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12+
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Дата и место

28 июля
вторник
19:00
Филармония

О событии

Завершит Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение» программа «Аве Мария». 28 июля,  в День памяти Иоганна Себастьяна Баха - гения, совместившего в своем творчестве традиции и достижения европейского музыкального искусства, прозвучат органные и вокальные сочинения западноевропейских композиторов, воспевающие самые высокие человеческие чувства.

Эта программа - прекрасная коллекция ярких и выразительных произведений, поднимающих нас над повседневностью и мирской суетой в те высшие сферы, где царствует свет, любовь и радость, несомненно, наполнит души всех и каждого гармонией, добром и покоем. В этом нам поможет волшебное сочетание органа и голосов солистов филармонии.

Исполнители: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган), солисты филармонии

Ведущая — Н. Анисимова. 