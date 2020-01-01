Дата и место
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28 июля
вторник
|19:00
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«Аве Мария». Орган и вокал. Закрытие фестиваля «Бахослужение»2026-07-28T19:00:00.000+02:00
О событии
Завершит Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение» программа «Аве Мария». 28 июля, в День памяти Иоганна Себастьяна Баха - гения, совместившего в своем творчестве традиции и достижения европейского музыкального искусства, прозвучат органные и вокальные сочинения западноевропейских композиторов, воспевающие самые высокие человеческие чувства.
Эта программа - прекрасная коллекция ярких и выразительных произведений, поднимающих нас над повседневностью и мирской суетой в те высшие сферы, где царствует свет, любовь и радость, несомненно, наполнит души всех и каждого гармонией, добром и покоем. В этом нам поможет волшебное сочетание органа и голосов солистов филармонии.
Исполнители: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган), солисты филармонии
Ведущая — Н. Анисимова.