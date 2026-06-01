Стендап
Сольный стендап концерт Васи Шакулина

Сольный стендап концерт Васи Шакулина

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18+
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Дата и место

27 июня
суббота
19:00
Стендап-клуб «Локация»

О событии

Вася Шакулин — стендап-комик из Санкт-Петербурга, финалист «Comedy Баттл» и участник проекта «Сметана ТВ».

Его подача, импровизация и живое общение с залом делают каждый концерт ощущением большого разговора, где смешно становится всем. Приходи за большим стендапом и хорошим настроением!

Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.