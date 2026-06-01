Сольный стендап концерт Васи Шакулина

Дата и место
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27 июня
суббота
|19:00
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Сольный стендап концерт Васи Шакулина2026-06-27T19:00:00.000+02:00
О событии
Вася Шакулин — стендап-комик из Санкт-Петербурга, финалист «Comedy Баттл» и участник проекта «Сметана ТВ».
Его подача, импровизация и живое общение с залом делают каждый концерт ощущением большого разговора, где смешно становится всем. Приходи за большим стендапом и хорошим настроением!
Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.