Сольный стендап концерт Алексея Шамутило

Дата и место
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26 июня
пятница
|20:00
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Сольный стендап концерт Алексея Шамутило2026-06-26T20:00:00.000+02:00
О событии
Алексей Шамутило — участник шоу «Открытый микрофон», резидент Stand Up на ТНТ и победитель третьего сезона «Открытого микрофона».
Его стиль — умная комедия без лишнего шума, неожиданные мысли, абсурдные повороты и юмор, который подкрадывается незаметно, а потом ещё долго не выходит из головы. Большой сольный концерт одного из самых самобытных комиков современной сцены — не пропусти!
Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.