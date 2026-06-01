Стендап
Сольный стендап концерт Алексея Шамутило

Сольный стендап концерт Алексея Шамутило

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

26 июня
пятница
20:00
Стендап-клуб «Локация»

О событии

Алексей Шамутило — участник шоу «Открытый микрофон», резидент Stand Up на ТНТ и победитель третьего сезона «Открытого микрофона».

Его стиль — умная комедия без лишнего шума, неожиданные мысли, абсурдные повороты и юмор, который подкрадывается незаметно, а потом ещё долго не выходит из головы. Большой сольный концерт одного из самых самобытных комиков современной сцены — не пропусти!

Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.