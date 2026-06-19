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Велопробег

Велопробег

Культурный отдых
12+

Дата и место

21 июня
воскресенье
11:00
посёлок Нивенское

О событии

Велопробег в память о начале Великой Отечественной войны — присоединяйтесь! 

  • 21 июня (воскресенье). Старт — стадион «Авиатор», пос. Нивенское.
  • 11:00 — сбор и регистрация участников; 12:00 — старт велопробега.

Маршрут: пос. Нивенское → пос. Владимирово → кирха → место возложения цветов к братской могиле → привал (чай и пирожки) → финиш в пос. Нивенское.

Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби — вспомним вместе о подвиге наших предков.

Будем рады видеть вас в строю!

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