Дата и место
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21 июня
воскресенье
|11:00
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посёлок Нивенское
О событии
Велопробег в память о начале Великой Отечественной войны — присоединяйтесь!
- 21 июня (воскресенье). Старт — стадион «Авиатор», пос. Нивенское.
- 11:00 — сбор и регистрация участников; 12:00 — старт велопробега.
Маршрут: пос. Нивенское → пос. Владимирово → кирха → место возложения цветов к братской могиле → привал (чай и пирожки) → финиш в пос. Нивенское.
Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби — вспомним вместе о подвиге наших предков.
Будем рады видеть вас в строю!