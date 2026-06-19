Дата и место
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22 июня
понедельник
|11:00
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Центр культуры и досуга г. Гурьевск
О событии
22 июня, в День памяти и скорби, в Центре культуры города Гурьевск, студия «АРТ-ДОМ» театра «В» представляет вашему вниманию спектакль «Память».
Это военная драма погружает нас в атмосферу военных лет, где молодые ребята, только что окончившие школу попадают на фронт. Им предстоит прожить самые трагические и самые светлые события своей жизни и понять простую истину о том, что в самых страшных испытаниях и самых нечеловеческих условиях, главное — остаться Человеком и сохранить в себе любовь, человечность, доброту.
Режиссёр — постановщик: Наталья Шевченко
В ролях: Алексей Копылов, Илья Сенчило, Анастасия Куринова, Виталий Куринов, Полина Литвинова, Дарья Березина.
Начало спектакля : 11.00
Вход свободный
Спектакль рекомендуется для семейного просмотра.