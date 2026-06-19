Театр
Спектакль «Память»

Спектакль «Память»

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12+

Дата и место

22 июня
понедельник
11:00
Центр культуры и досуга г. Гурьевск

О событии

22 июня, в День памяти и скорби, в Центре культуры города Гурьевск, студия «АРТ-ДОМ» театра «В» представляет вашему вниманию спектакль «Память».

Это военная драма погружает нас в атмосферу военных лет, где молодые ребята, только что окончившие школу попадают на фронт. Им предстоит прожить самые трагические и самые светлые события своей жизни и понять простую истину о том, что в самых страшных испытаниях и самых нечеловеческих условиях, главное — остаться Человеком и сохранить в себе любовь, человечность, доброту.

Режиссёр — постановщик: Наталья Шевченко

В ролях: Алексей Копылов, Илья Сенчило, Анастасия Куринова, Виталий Куринов, Полина Литвинова, Дарья Березина.

Начало спектакля : 11.00

Вход свободный

Спектакль рекомендуется для семейного просмотра.

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