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Презентация романа «Взыскующий града»

Презентация романа «Взыскующий града»

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16+

Дата и место

20 июня
суббота
16:00
Музей Тильзитского мира

О событии

Афиши презентации романа Сергея Торопцева «Взыскующий града», которая состоится в нашем музее 20 июня, в субботу. Начинаем в 16.00.

Мы встретимся с автором самой загадочной калининградской книжной новинки 2026 года — калининградским режиссером Сергеем Корнющенко (Сергей Торопцев литературный псевдоним).

Название романа отсылает к антологии «Взыскующие града» — хронике русских литературных, религиозно-философских и общественно-политических движений начала XX века через призму частных писем и дневников их участников.

«Взыскующие града» начала XX века ищут идеального «града небесного». Сергей Торопцев в своем романе исследует «темную сторону» легенды о граде Китеже. Его герой, провинциальный врач, пытается раскрыть давнюю тайну исчезновения детей и сталкивается с опасной правдой.

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