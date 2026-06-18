Дата и место
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20 июня
суббота
|16:00
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Презентация романа «Взыскующий града»2026-06-20T16:00:00.000+02:00
О событии
Афиши презентации романа Сергея Торопцева «Взыскующий града», которая состоится в нашем музее 20 июня, в субботу. Начинаем в 16.00.
Мы встретимся с автором самой загадочной калининградской книжной новинки 2026 года — калининградским режиссером Сергеем Корнющенко (Сергей Торопцев литературный псевдоним).
Название романа отсылает к антологии «Взыскующие града» — хронике русских литературных, религиозно-философских и общественно-политических движений начала XX века через призму частных писем и дневников их участников.
«Взыскующие града» начала XX века ищут идеального «града небесного». Сергей Торопцев в своем романе исследует «темную сторону» легенды о граде Китеже. Его герой, провинциальный врач, пытается раскрыть давнюю тайну исчезновения детей и сталкивается с опасной правдой.