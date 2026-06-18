Дата и место
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21 июня
воскресенье
|12:00
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Лекция-беседа «Легенды и были Янтарного края: Запады»2026-06-21T12:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем на познавательную лекцию о Калининградской области! «Легенды и были Янтарного края: Запад»
Виртуальная экскурсия по живописным городам региона:
- Зеленоградск (история курорта «Кранц»)
- Пионерский (секреты и легенды)
- Янтарный (столица «солнечного камня»)
- Балтийск (самый западный город России)
- Светлый (корабельная гавань)
- Мамоново (средневековый Хайлигенбайль)
- Багратионовск (прусский замок Прейсиш-Эйлау)
Вы узнаете много нового о жемчужинах Балтики:
- Куршская коса (поющая дюна и «Танцующий лес»)
- Балтийская коса (закрытая территория и уникальная природа)
ЛЕКТОР: Симонова Ольга Алексеевна, Историк-краевед, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ