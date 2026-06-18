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Лекция-беседа «Легенды и были Янтарного края: Запады»

Лекция-беседа «Легенды и были Янтарного края: Запады»

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12+

Дата и место

21 июня
воскресенье
12:00
Центральная городская библиотека им. А.З. Дмитровского (Яблоневая, 6)

О событии

Приглашаем на познавательную лекцию о Калининградской области! «Легенды и были Янтарного края: Запад»

Виртуальная экскурсия по живописным городам региона:

  • Зеленоградск (история курорта «Кранц»)
  • Пионерский (секреты и легенды)
  • Янтарный (столица «солнечного камня»)
  • Балтийск (самый западный город России)
  • Светлый (корабельная гавань)
  • Мамоново (средневековый Хайлигенбайль)
  • Багратионовск (прусский замок Прейсиш-Эйлау)

Вы узнаете много нового о жемчужинах Балтики:

  • Куршская коса (поющая дюна и «Танцующий лес»)
  • Балтийская коса (закрытая территория и уникальная природа)

ЛЕКТОР: Симонова Ольга Алексеевна, Историк-краевед, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ

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