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Книжная ярмарка

Книжная ярмарка

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6+

Дата и место

19 июня
пятница
13:00
Полесск

О событии

Дорогие друзья! Калининградское региональное отделение Союза писателей России приглашает вас на малую книжную ярмарку. Встретимся в уютной атмосфере, чтобы поговорить о литературе и открыть для себя новые книги.

  • Где: г.Полесск
  • Когда: 19 июня 2026 года
  • Время: с 13:00 до 16:00

В программе:

  • Живые встречи с членами Союза писателей России — можно будет задать вопросы и получить автограф.
  • Ярмарка-продажа книг: современная проза, поэзия, краеведческая литература и издания для детей.
  • Музыкальные номера от творческих гостей.

Приходите сами и зовите друзей — будет душевно и познавательно. Вход свободный.

Это событие в СМИ

Литература
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