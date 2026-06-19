Книжная ярмарка

Дата и место
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19 июня
пятница
|13:00
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Полесск
О событии
Дорогие друзья! Калининградское региональное отделение Союза писателей России приглашает вас на малую книжную ярмарку. Встретимся в уютной атмосфере, чтобы поговорить о литературе и открыть для себя новые книги.
- Где: г.Полесск
- Когда: 19 июня 2026 года
- Время: с 13:00 до 16:00
В программе:
- Живые встречи с членами Союза писателей России — можно будет задать вопросы и получить автограф.
- Ярмарка-продажа книг: современная проза, поэзия, краеведческая литература и издания для детей.
- Музыкальные номера от творческих гостей.
Приходите сами и зовите друзей — будет душевно и познавательно. Вход свободный.