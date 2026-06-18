Дата и место
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20 июня
суббота
|12:00
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Фестиваль «Янтарный Сабантуй»2026-06-20T12:00:00.000+02:00
О событии
Янтарный Сабантуй 2026 в Калининградской области — праздник у Балтийского моря
20 июня 2026 года в Калининградской области вновь состоится яркий народный праздник «Янтарный Сабантуй» — большой семейный фестиваль татарской и башкирской культуры у Балтийского моря.
Начало праздника — в 12:00.
Праздник пройдёт на живописной поляне у развлекательного комплекса «Собрание» в посёлке Куликово, всего в 100 метрах от побережья. Это место, где встречаются энергия Балтики, тёплый янтарный колорит Калининградской области и древние традиции народного Сабантуя.
Что такое Сабантуй?
Сабантуй — традиционный татаро-башкирский праздник, связанный с окончанием весенних полевых работ, обновлением земли, радостью труда и началом летнего сезона. Сегодня это большой народный праздник с музыкой, танцами, национальной кухней, спортивными состязаниями, семейными играми и атмосферой дружбы народов. В Калининградской области этот праздник получил своё особое звучание — Янтарный Сабантуй объединяет культуру Поволжья, башкирские и татарские традиции, ремёсла, музыку, гостеприимство и морское настроение Балтики.
Что ждёт гостей на Янтарном Сабантуе 2026?
Гостей праздника ждёт насыщенная программа для всей семьи: концерт, ярмарка, народные игры, спортивные состязания, мастер-классы, национальная кухня и выступления артистов. На сцене Янтарного Сабантуя 2026 выступят творческие коллективы, фольклорные ансамбли и звёзды татарской эстрады. Песни, танцы, национальные костюмы и живая праздничная атмосфера создадут настроение настоящего большого Сабантуя.
Народные игры и спортивные состязания. Особое место в программе займут традиционные игры и состязания Сабантуя. Гостей ждут азартные, весёлые и зрелищные активности.
Корэш — традиционная борьба на поясах, одно из главных состязаний Сабантуя. Победитель получает почётный титул «Батыр».
Также в программе:
- бой с мешками на бревне;
- перетягивание каната;
- бег с ложкой и яйцом;
- бег в мешках;
- бег с коромыслами;
- народные конкурсы и весёлые состязания для детей и взрослых.
Здесь важны не только сила и ловкость, но и хорошее настроение. Участвовать смогут гости разных возрастов — от самых юных до взрослых любителей народных игр.
Ярмарка, подворья и национальная кухня. На праздничной площадке будут работать тематические подворья, ремесленные лавки и ярмарка. Гости смогут познакомиться с изделиями мастеров, сувенирами, янтарными украшениями и национальным колоритом.
Отдельное удовольствие — кухня Сабантуя. В программе вас ждет продажа традиционных блюд: эчпочмаки, чак-чак, кыстыбый, ароматная выпечка, мёд и другие блюда, которые делают праздник особенно тёплым и гостеприимным.
Праздник для всей семьи.
Янтарный Сабантуй 2026 — это событие, куда можно прийти всей семьёй.
Для детей будут организованы игры, мастер-классы, аттракционы и интерактивные площадки. Для взрослых — концерт, ярмарка, состязания, национальная кухня и возможность провести летний день на свежем воздухе рядом с морем.
Если Вы ищете, куда пойти 20 июня в Калининградской области, где провести выходной с семьёй, что посмотреть у Балтийского моря и как познакомиться с татарской и башкирской культурой — приезжайте на Янтарный Сабантуй в Куликово.
Ориентир: всего 100 метров до Балтийского моря
Приглашайте друзей, родных и близких — Янтарный Сабантуй 2026 ждёт гостей!