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Праздник в честь Международного дня йоги

Праздник в честь Международного дня йоги

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Дата и место

21 июня
воскресенье
10:00
Ростех Арена

О событии

Внимание, Друзья!

21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 2026 года «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЙОГИ». 

Команда «Йога в Парке. Калининград» проведёт его на РОСТЕХ АРЕНЕ (солнечный бульвар,25). Мы подготовили для Вас праздничную программу мероприятия с 10.00-13.00. 

10.00-11.30: 

  • Разминка, пранаямы. Объяснение практики Сурья Намаскар. 54 круга Сурья Намаскар. Ведущие: Шелепова Светлана, Кузнецов Евгений, Водолазова Наталья, Филатова Алина, Пахомова Вероника, Ткачук Екатерина

11.30:  

  • Глубокая релаксация в шавасане по методу Йога Нидры. Поющие чаши от Юлии Ефимовой и Светланы Добряковой.

12.00-13.00 Мастер классы:

  • Наталья Водолазова «Детокс йога».
  • Борис Городенский — PortDeBras™ – практика с элементами хореографии, пилатеса и йоги.
  • Светлана Ерискина — «Кундалини йога для начинающих». Особенности , отличия , польза.
  • Светлана Шелепова. Доски Садху:Гвоздестояние (лекция+практика).
  • Татьяна Палкина. Растяжка 360: комплекс для всего тела.
  • Юлия Ефимова. Телесно-ориентированная практика.
  • Вероника Похомова. «Укрепление Кора»
  • Евгений Кузнецов «Парная Йога» (для участия необходима пара).

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ И ПОДАРКОВ от преподавателей проекта!

Для участия в розыгрыше перед началом практики необходимо зарегистрироваться на стойке, написать ФИ, номер телефона и сбросить в лототрон.

Захватите с собой коврики, пледы, бутылку воды. Одежда — легкая, удобная, желательно из натуральных тканей. И не забудьте про хорошее настроение и улыбку! 

Вход свободный. Запись не требуется.

НА ОСТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ В ЭТОТ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ НЕ БУДЕТ. При сильном дожде/ветре мероприятие ОТМЕНЯЕТСЯ.

Это событие в СМИ

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