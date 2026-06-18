Праздник в честь Международного дня йоги

Дата и место
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21 июня
воскресенье
|10:00
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Ростех Арена
О событии
Внимание, Друзья!
21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 2026 года «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЙОГИ».
Команда «Йога в Парке. Калининград» проведёт его на РОСТЕХ АРЕНЕ (солнечный бульвар,25). Мы подготовили для Вас праздничную программу мероприятия с 10.00-13.00.
10.00-11.30:
- Разминка, пранаямы. Объяснение практики Сурья Намаскар. 54 круга Сурья Намаскар. Ведущие: Шелепова Светлана, Кузнецов Евгений, Водолазова Наталья, Филатова Алина, Пахомова Вероника, Ткачук Екатерина
11.30:
- Глубокая релаксация в шавасане по методу Йога Нидры. Поющие чаши от Юлии Ефимовой и Светланы Добряковой.
12.00-13.00 Мастер классы:
- Наталья Водолазова «Детокс йога».
- Борис Городенский — PortDeBras™ – практика с элементами хореографии, пилатеса и йоги.
- Светлана Ерискина — «Кундалини йога для начинающих». Особенности , отличия , польза.
- Светлана Шелепова. Доски Садху:Гвоздестояние (лекция+практика).
- Татьяна Палкина. Растяжка 360: комплекс для всего тела.
- Юлия Ефимова. Телесно-ориентированная практика.
- Вероника Похомова. «Укрепление Кора»
- Евгений Кузнецов «Парная Йога» (для участия необходима пара).
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ И ПОДАРКОВ от преподавателей проекта!
Для участия в розыгрыше перед началом практики необходимо зарегистрироваться на стойке, написать ФИ, номер телефона и сбросить в лототрон.
Захватите с собой коврики, пледы, бутылку воды. Одежда — легкая, удобная, желательно из натуральных тканей. И не забудьте про хорошее настроение и улыбку!
Вход свободный. Запись не требуется.
НА ОСТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ В ЭТОТ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ НЕ БУДЕТ. При сильном дожде/ветре мероприятие ОТМЕНЯЕТСЯ.