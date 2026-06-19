Дата и место
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19 июня
до 21 июня
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Выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж»2026-06-19T11:00:00.000+02:00 2026-06-21T18:00:00.000+02:00
О событии
Твои летние находки ждут на «Балтийском вернисаже»
Отправляйся в путешествие по миру творчества с 19 по 21 июня на выставку-ярмарку «Балтийский вернисаж». В самом сердце Калининграда, на улице Баранова, тебя ждет изобилие изделий ручной работы: украшения, свечи, текстиль, игрушки и многое другое от лучших мастеров региона.
Участвуй в бесплатных мастер-классах (запись по тел. 89114555247), слушай атмосферную музыку и находи свои уникальные сокровища.
С 10:00 до 18:00. Будет волшебно!