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Выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж»

Выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж»

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Дата и место

19 июня
до 21 июня
Ул. Баранова

О событии

Твои летние находки ждут на «Балтийском вернисаже»

Отправляйся в путешествие по миру творчества с 19 по 21 июня на выставку-ярмарку «Балтийский вернисаж». В самом сердце Калининграда, на улице Баранова, тебя ждет изобилие изделий ручной работы: украшения, свечи, текстиль, игрушки и многое другое от лучших мастеров региона.

Участвуй в бесплатных мастер-классах (запись по тел. 89114555247), слушай атмосферную музыку и находи свои уникальные сокровища.

С 10:00 до 18:00. Будет волшебно!

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