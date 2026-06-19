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Телемост «Код виртуальности»

Телемост «Код виртуальности»

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12+

Дата и место

19 июня
пятница
17:30
ИЦАЭ

О событии

Телемост «Код виртуальности»: Владимир, Мурманск, Калининград! 

19 июня в 18:30 ИЦАЭ трёх городов объединятся, чтобы обсудить будущее VR-технологий.

В программе:

  • лекция от Ульяны Лончаковой, преподавателя направления «Интерактивные технологии AR / VR / XR» в Гусевской Школе креативных индустрий (Калининградская область) технологиях виртуальной реальности.
  • интеллектуальный квиз: какой город лучше разбирается в VR-технологиях — Владимир, Мурманск или Калининград?
  • VR-погружение: вы совершите аэроэкскурсию по Владимиру, а затем подниметесь на борт атомного ледокола «Ленин»!

Ждём вас по адресу: Октябрьский проспект, д. 3, 4 этаж (домофон 10)

Вход свободный, но нужна регистрация

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