Дата и место
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19 июня
пятница
|17:30
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ИЦАЭ
О событии
Телемост «Код виртуальности»: Владимир, Мурманск, Калининград!
19 июня в 18:30 ИЦАЭ трёх городов объединятся, чтобы обсудить будущее VR-технологий.
В программе:
- лекция от Ульяны Лончаковой, преподавателя направления «Интерактивные технологии AR / VR / XR» в Гусевской Школе креативных индустрий (Калининградская область) технологиях виртуальной реальности.
- интеллектуальный квиз: какой город лучше разбирается в VR-технологиях — Владимир, Мурманск или Калининград?
- VR-погружение: вы совершите аэроэкскурсию по Владимиру, а затем подниметесь на борт атомного ледокола «Ленин»!
Ждём вас по адресу: Октябрьский проспект, д. 3, 4 этаж (домофон 10)
Вход свободный, но нужна регистрация