Сольный стендап концерт Эда Авдали

Дата и место
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17 июля
пятница
|20:00
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Стендап-клуб «Локация»
О событии
Эд Авдали — стендап-комик из Краснодара, участник Open Mic VK, Money Mic, проектов «ХА ХА 3 РАЗА», «Комьюнити» и «Большое шоу Азамата Мусагалиева». В 2024 году он также выступал в туре с Гурамом Амаряном. Его концерты отличаются самобытной подачей, яркими актёрскими отыгрышами и неожиданными поворотами, благодаря которым даже самые привычные ситуации начинают звучать по-новому. Это стендап с мощной энергетикой, живой импровизацией и качественным юмором — не пропусти!
Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.