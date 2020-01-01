Сольный стендап концерт Ивана Федосеева

Дата и место
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16 июля
четверг
|20:00
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Сольный стендап концерт Ивана Федосеева2026-07-16T20:00:00.000+02:00
О событии
«Молодость» — первая сольная программа Вани Федосеева, опытного калининградского комика и участника юмористических фестивалей. В этом концерте он с юмором рассказывает о взрослении, попытках разобраться в себе, странных жизненных ситуациях и вечном вопросе: когда же наконец начинаешь чувствовать себя настоящим взрослым? Личные истории, живое общение с залом и честный взгляд на свои ошибки складываются в тёплый и очень смешной вечер, в котором многие узнают себя!
Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.