Стендап
«Чтения» Алексея Сапрыкина

«Чтения» Алексея Сапрыкина

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

11 июля
суббота
20:00
Стендап-клуб «Локация»

О событии

Алексей Сапрыкин — комик, сценарист, режиссёр, победитель «Comedy Баттл» и «Большого шоу».

«Чтения» — это необычный формат сценического выступления на стыке стендапа и очерковой литературы. В ходе представления Алексей виртуозно сочетает остроумие, самоиронию, глубокий анализ современных явлений и эпизодов личной биографии.

Это представление, где юмор работает не только через шутки, но и через подачу, интонации и особый авторский взгляд на привычные вещи. Если вы цените комедию, способную удивлять, смешить и провоцировать размышления, «Чтения» Алексея Сапрыкина станут отличным выбором.

Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.