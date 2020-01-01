Дата и место
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11 июля
суббота
|20:00
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Стендап-клуб «Локация»
О событии
Алексей Сапрыкин — комик, сценарист, режиссёр, победитель «Comedy Баттл» и «Большого шоу».
«Чтения» — это необычный формат сценического выступления на стыке стендапа и очерковой литературы. В ходе представления Алексей виртуозно сочетает остроумие, самоиронию, глубокий анализ современных явлений и эпизодов личной биографии.
Это представление, где юмор работает не только через шутки, но и через подачу, интонации и особый авторский взгляд на привычные вещи. Если вы цените комедию, способную удивлять, смешить и провоцировать размышления, «Чтения» Алексея Сапрыкина станут отличным выбором.
Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.