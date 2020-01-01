Проверочный стендап концерт Евы Румянцевой

Дата и место
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4 июля
суббота
|22:00
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Проверочный стендап концерт Евы Румянцевой2026-07-04T22:00:00.000+02:00
О событии
Ева Румянцева — опытный стендап-комик из Калининграда, участница фестивалей «Панчлайн» и VK Fest, а также автор собственного сольного концерта.
В новой программе она честно и с юмором рассуждает о самооценке, бесконечных свиданиях в поисках «того самого», жизни после его появления и о том, каково это — периодически чувствовать себя немного неуклюжим человеком в этом мире.
Приходи за расслабленной атмосферой и качественным стендапом!
Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.