Стендап
Проверочный стендап концерт Евы Румянцевой

Проверочный стендап концерт Евы Румянцевой

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

4 июля
суббота
22:00
Стендап-клуб «Локация»

О событии

Ева Румянцева — опытный стендап-комик из Калининграда, участница фестивалей «Панчлайн» и VK Fest, а также автор собственного сольного концерта.

В новой программе она честно и с юмором рассуждает о самооценке, бесконечных свиданиях в поисках «того самого», жизни после его появления и о том, каково это — периодически чувствовать себя немного неуклюжим человеком в этом мире.

Приходи за расслабленной атмосферой и качественным стендапом!

Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.