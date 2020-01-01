Стендап
Сольный стендап концерт Гассана Джабера

Сольный стендап концерт Гассана Джабера

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18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

3 июля
пятница
20:00
Стендап-клуб «Локация»

О событии

Гассан Джабер — стендап-комик и финалист шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, который умеет превращать самые обычные ситуации в истории, над которыми смеётся весь зал.

Его сольный концерт — это час живого общения, неожиданных наблюдений и юмора, который рождается из повседневности.

Лёгкая подача, харизма и постоянный контакт со зрителями делают каждое выступление особенным.

Если любите стендап, где смешно становится не из-за громких тем, а благодаря точному взгляду на жизнь, этот вечер точно для вас!

Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.