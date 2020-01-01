Сольный стендап концерт Гассана Джабера

Дата и место
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3 июля
пятница
|20:00
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Сольный стендап концерт Гассана Джабера2026-07-03T20:00:00.000+02:00
О событии
Гассан Джабер — стендап-комик и финалист шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, который умеет превращать самые обычные ситуации в истории, над которыми смеётся весь зал.
Его сольный концерт — это час живого общения, неожиданных наблюдений и юмора, который рождается из повседневности.
Лёгкая подача, харизма и постоянный контакт со зрителями делают каждое выступление особенным.
Если любите стендап, где смешно становится не из-за громких тем, а благодаря точному взгляду на жизнь, этот вечер точно для вас!
Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.